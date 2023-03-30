Тарасов: сборная России Черчесова интереснее, чем сборная Карпина

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов признался, что ему интереснее было наблюдать за национальной командой, когда ей руководил нынешний наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, а не Валерий Карпин, работающий с Россией сейчас.

«Должен ли главный тренер сборной России говорить как Карпин? Мне сложно сказать, я не был никогда тренером. Может быть, я так же высказывался бы, а может быть и нет. Это вопрос лучше ему задавать ему, потому что у него своя голова и он отвечает за слова, которые говорит. Правильно ли это или нет — не знаю.

Сборная Черчесова интереснее, чем сборная Карпина? Могу сказать, что для меня лично — да. Потому что я работал с Черчесовым и знаю его достаточно хорошо. Мне нравилась его работа: как тренировал, как мотивировал. Ответ: да, потому что я не работал с Карпиным», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

С Черчесовым во главе сборная России доходила до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, что является высшим достижением на мундиалях для российской национальной команды.