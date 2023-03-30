Уваров – о последних событиях в Израиле: бывают забастовки — это же демократическая страна
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Бывший голкипер московского «Динамо», «Маккаби» из Тель-Авива и сборной СССР, тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров рассказал о последних событиях, происходящих в Израиле.
«В целом вроде ничего, спокойно. Только перекрываются улицы, и аэропорт закрылся на вылет. В пробках приходится долго стоять или объезжать главные улицы. В Израиле такое не очень часто, но бывает — это же демократическая страна. Премьер-министр хотел ввести новый закон, а народ против — вот и выходит на улицу.
Трудно сказать, чем дело кончится. Пока никто ничего не знает», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:
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