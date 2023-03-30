Девушка Роналду: иногда заставляю детей смотреть видео про голодающих сверстников
Поделиться
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала про то, как воспитывает детей.
«Криштиану и я родом из скромных семей, мы ценим каждую возможность. Мы всегда внушаем нашим детям, что должны быть благодарными. Иногда я заставляю их смотреть видео про голодающих детей. Я говорю им, что это может случиться и с ними. В детстве мама не позволяла мне встать из-за стола, пока я всё не съем», — приводит слова Родригес AS.
Напомним, 38-летний Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Он провёл за клуб десять матчей, забив в них девять мячей и отдав две голевые передачи.
Материалы по теме
Роналду крикнули, что Месси намного лучше:
Комментарии
- 30 марта 2023
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
15:57
-
15:53
-
15:50
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:25
-
14:23
-
14:20
-
14:04
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:19
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
13:00
Партнерский контент