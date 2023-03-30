Девушка Роналду: иногда заставляю детей смотреть видео про голодающих сверстников

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала про то, как воспитывает детей.

«Криштиану и я родом из скромных семей, мы ценим каждую возможность. Мы всегда внушаем нашим детям, что должны быть благодарными. Иногда я заставляю их смотреть видео про голодающих детей. Я говорю им, что это может случиться и с ними. В детстве мама не позволяла мне встать из-за стола, пока я всё не съем», — приводит слова Родригес AS.

Напомним, 38-летний Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Он провёл за клуб десять матчей, забив в них девять мячей и отдав две голевые передачи.

Роналду крикнули, что Месси намного лучше: