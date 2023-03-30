Вячеслав Колосков: во Второй лиге будет два дивизиона. По «весна-осень» решения пока нет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что во Второй лиге ФНЛ будет два дивизиона — А и Б, а также отметил, что на проходившем сегодня, 30 марта, исполкоме организации не было принято решение о возможном переходе на формат «весна-осень».

«На исполкоме рассматривалась реформа Второй лиги. Теперь будет два дивизиона — А и Б. Это была ключевая вещь обсуждения. По поводу «весна-осень» решения пока нет, но всё идёт к тому, что один из дивизионов будет играть по этому формату», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что на проходившем сегодня, 30 марта, заседании РФС не обсуждался вопрос возможного перехода в АФК.