Уваров: когда случился путч, одна мысль была: как жену с ребёнком из Москвы вывезти?

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров вспомнил августовский путч 1991 года в Москве.
«Когда путч начался, одна мысль была: как жену с ребёнком оттуда вывезти? Мы были на сборе в Германии, дозвониться до Москвы было невозможно. Я только через своих агентов узнал, что произошло. Обратился за помощью в клуб. Там пообещали первым же рейсом из Москвы в любую страну вывезти наших жён — мою и Саши Полукарова. Хорошо, что всё закончилось через четыре дня. Мы 26 августа вернулись со сборов, а уже 28-го они приехали в Израиль.
Помню свои ощущения после распада Союза. Не разочарование или радость — боязнь: что дальше будет? Всё-таки не каждый день происходят такие вещи», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:
- 30 марта 2023
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