Спортдиректор «Наполи»: неправда, что наш клуб интересуется Дивеевым

Спортивный директор итальянского «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал слухи о том, что его клуб интересуется защитником московского ЦСКА Игорем Дивеевым, заявив, что данная информация не является правдой.

«Неправда, что наш клуб интересуется Дивеевым», — сказал Джунтоли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что «Наполи» видит в Дивееве потенциальную замену основному центральному защитнику команду Ким Мин Джэ. При этом российский футболист лишь один из вариантов для неаполитанцев. Альтернативой Дивееву является французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба. Также среди претендентов на футболиста ЦСКА называлась «Брешия».