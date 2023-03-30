Экс-вратарь сборной СССР: Бышовец вызвал и начал плакаться, какая у него зарплата

Экс-вратарь сборной СССР Александр Уваров рассказал, почему не попал в состав сборной СНГ на чемпионат Европы 1992 года.

«Я приехал на сборы. И, не проведя ни одной тренировки, узнал, что я третий. А тогда на чемпионат Европы ездили два вратаря. Я был в хорошей форме, но стал третьим, даже не показав себя. Почему — вопрос к Анатолию Фёдоровичу.

Приехал-то я вовремя. Прилетел ночью, заскочил домой что-то взять и уже утром был на базе сборной в Новогорске. Бышовец меня вызвал на собеседование и начал плакаться, какая у него зарплата, у его помощников. Я спросил: «Анатолий Фёдорович, вы зачем меня вызвали? Про зарплату рассказывать?» Он такой: «Хорошо, ты третий». Я ему: «Могу ли я в таком случае не ночевать в Новогорске, а вечерами ездить домой?» «Да, — говорит, — ты профессионал, я тебе разрешаю». Сделал мне доброе дело. Я утром приезжал на тренировки, а после ехал домой. Все сборы провёл.

Мне уже был 31 год. Я отыграл сезон и подписал новый контракт с «Маккаби» ещё на три. Поэтому я смотрел на них сверху. Меня вызвали — я приехал. Третий? Окей, значит, третий. Единственное странно: как можно без единой тренировки решить, что я третий, если ты меня не видел даже? Больше никто из сборной ко мне не обращался», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»: