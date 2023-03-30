Семак рассказал о состоянии Барриоса, Сергеева и Мостового перед игрой «Зенита» с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов санкт-петербургской команды Вильмара Барриоса, Ивана Сергеева и Андрея Мостового перед предстоящим матчем 21-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».

«С Барриосом более чем понятная ситуация: о его травме все знают, и срока, который прошёл, недостаточно для восстановления. Он работает в индивидуальном режиме, и какое-то время на восстановление ему ещё понадобится, потому что травма достаточно серьёзная.

Насколько вероятно участие Ивана Сергеева в матче с «Уралом»? Посмотрим, насколько вероятно его появление, но он готовится. Эту неделю он тренировался вместе с командой, с ним проблем никаких нет, он уже в обойме игроков, которые смогут принять участие в матче.

Андрей Мостовой тоже готовится вместе с командой. Понятно, что и Ваня, и Андрей пропустили какое-то время, и нам нужно будет принять решение по поводу того, насколько они готовы сыграть в следующем матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Урала» состоится 1 апреля в Санкт-Петербурге.