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Куман — о Месси: мне сказали, что с ним подписывают контракт. А следующей ночью он ушёл

Куман — о Месси: мне сказали, что с ним подписывают контракт. А следующей ночью он ушёл
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал об уходе из клуба аргентинского форварда Лионеля Месси в 2021 году.

«Это был сюрприз. На предсезонке мне сказали: «Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подписываем контракт, и он остаётся». На следующий день Лапорта позвонил мне и сказал: «У нас сложная ситуация». А ночью Лео ушёл. Месси — это «Барселона», он сделал так много для клуба, что не заслужил подобного ухода», — приводит слова Кумана Relevo.

Напомним, по истечении срока действия контракта с «Барселоной» 35-летний форвард заключил соглашение с «ПСЖ». В текущем сезоне Месси провёл 32 матча за клуб во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.

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