Президент РФС прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке Азии летом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможности участия сборной России в Кубке Азии этим летом.
«Мы должны рассматривать все возможности, должна быть рациональность. Мы должны выбирать лучшие опции, которые позволяют сборной развиваться и будут интересны болельщикам. Чтобы принять решение, нужно собрать достаточный объём информации, где и на каких полях будем играть, и тогда выбрать либо Кубок Азии, либо выбрать вариант проведения других товарищеских матчей. Матчи в июне, безусловно, нужны. Сборная нужна болельщикам и должна играть», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Наромним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Китая. В марте команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0). Даты проведения следующих игр сборной России неизвестны, как и соперники.
- 30 марта 2023
-
18:10
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:46
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:23
-
17:10
-
16:56
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
15:57
-
15:53
-
15:50
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:30
-
15:24