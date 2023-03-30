Президент РФС прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке Азии летом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможности участия сборной России в Кубке Азии этим летом.

«Мы должны рассматривать все возможности, должна быть рациональность. Мы должны выбирать лучшие опции, которые позволяют сборной развиваться и будут интересны болельщикам. Чтобы принять решение, нужно собрать достаточный объём информации, где и на каких полях будем играть, и тогда выбрать либо Кубок Азии, либо выбрать вариант проведения других товарищеских матчей. Матчи в июне, безусловно, нужны. Сборная нужна болельщикам и должна играть», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Наромним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Китая. В марте команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0). Даты проведения следующих игр сборной России неизвестны, как и соперники.