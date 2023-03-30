Президент РФС Дюков ответил на вопрос, что мешает ему выступить против закона о Fan ID

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с картой болельщика Fan ID.

«Что мешает мне выступить против Fan ID? Если вести себя безответственно — можно быть популистом, сказать, что я — против. Я не вижу оснований, чтобы эту систему отменили. Выиграет ли футбол от таких заявлений против? Нет.

Людям нужно приходить на футбол. Безопасность людей — это приоритет. Она должна быть обеспечена. В правительстве всё взвесили и приняли решение», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее сообщалось, что правительство России направило письмо с предложениями и поправками к действующему закону о карте болельщика. Среди реформ — отмена Fan ID для детей до 14 лет, послабления для владельцев или покупателей сезонных абонементов на матчи РПЛ.