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«Замах на рубль, а удар на копейку». Дюков — о рекомендациях МОК для допуска россиян

«Замах на рубль, а удар на копейку». Дюков — о рекомендациях МОК для допуска россиян
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался на тему рекомендаций по допуску россиян к международным соревнованиям, которые назвал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Что касается футбола, решения принимают ФИФА и УЕФА. То решение МОК, что принято сейчас, носит дискриминационный характер. Какие заявления делал МОК и к чему это пришло… Как говорится, замах на рубль, а удар на копейку. Я сейчас не говорю о футболе, а больше о других атлетах. Надеюсь, это решение будет более объединяющим», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, МОК объявил, что, несмотря на рекомендации, решаться вопрос допуска будет на уровне международных федераций.

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