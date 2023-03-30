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Президент РФС Дюков оценил возможное участие сборной России в Кубке Америки

Президент РФС Дюков оценил возможное участие сборной России в Кубке Америки
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке Америки.

«В наших условиях вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Большое количество игроков из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление. Теоретически — это возможно. Практически: в ближайшее время нам вряд ли удастся об этом договориться. Мы рассматриваем варианты товарищеских игр не только с азиатскими сборными, в том числе с командами из Латинской Америки. Мы будем играть не только с азиатскими сборными, но и с командами с других континентов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, российские национальные и клубные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.

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