Президент РФС Дюков оценил возможное участие сборной России в Кубке Америки

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке Америки.
«В наших условиях вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Большое количество игроков из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление. Теоретически — это возможно. Практически: в ближайшее время нам вряд ли удастся об этом договориться. Мы рассматриваем варианты товарищеских игр не только с азиатскими сборными, в том числе с командами из Латинской Америки. Мы будем играть не только с азиатскими сборными, но и с командами с других континентов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, российские национальные и клубные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.
- 30 марта 2023
-
18:10
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:46
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:23
-
17:10
-
16:56
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
15:57
-
15:53
-
15:50
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:30
-
15:24