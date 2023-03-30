Карвальо: понял, что для русских есть бог на небе, а на земле — Путин

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями о встрече игроков команды с президентом России Владимиром Путиным после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.

«Каким запомнился российский лидер? Бразильцам было сложновато, потому что наш переводчик остался в машине на улице. Было немного обидно, ведь мы ничего не поняли из того, что сказал президент. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на него. Понял, что для русских есть бог на небе, а на земле – Путин.

Сувенир на память? Ничего такого. Зато на столе сыграли в крестики-нолики с Вагнером Лавом. Рисовали на скатерти (смеётся). В тот день мы пришли на встречу очень уставшими, потому что накануне было большое празднование. И когда Вагнер начал играть с президентом, все русские напряглись – это витало в воздухе. А когда Путин улыбнулся, все расслабились. Так что всё прошло позитивно»., – приводит слова Карвальо «Матч ТВ».

Напомним, Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в 2004-2010 годах. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005. Не так давно 40-летний бразилец принял участие в товарищеском матче армейского клуба с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.