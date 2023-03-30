«Витесс» опроверг информацию о финансировании клуба Абрамовичем

Нидерландский футбольный клуб «Витесс» опроверг информацию о тайном финансировании со стороны российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Напомним, накануне издание The Guardian опубликовало материал, согласно которому бывший владелец «Челси» тайно участвовал в поглощении голландского клуба, а после этого продолжал финансировать его. Сообщалось, что для поглощения «Витесса» в 2015 году Абрамович направил не менее € 117 млн в виде тайного финансирования через ряд подставных фирм, зарегистрированных в непрозрачных офшорах.

«Витесс» подчёркивает, что информация, на которой основана статья, никогда не была известна клубу. Клуб всегда добросовестно сотрудничал с расследованиями, инициированными Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), которые также не выявили никаких нарушений.

В указанный период «Витесс» получал премиальные от холдинговой компании, что следует из опубликованных годовых отчётов. Этот холдинг, как пишет Guardian, финансировался компанией Marindale Trading Limited, единственным кредитором которого является г-н Чигиринский. «Витесс» ничего не знал о том, как финансируется эта компания. У самого клуба не было кредитных договоров

KNVB и другие эксперты несколько раз проводили обширное и углублённое исследование ситуации: о структуре сделки по приобретению клуба в 2010 году, а затем о правильности и полноте юридических структур и структуры финансирования в 2015 году. «Витесс» всегда предоставлял полный доступ ко всем соответствующим документам, имевшимся в распоряжении. Оба расследования не выявили никаких фактов, противоречащих правилам KNVB и УЕФА.

Тогда были сделаны выводы о том, что «Витесс» всегда давал полную и достоверную информацию о собственности и юридической структуре клуба, что юридическая структура «Витесса» соответствует правилам KNVB и что никакая третья сторона не контролировала клуб. Это также было подтверждено для The Guardian представителем «Челси», – сообщается на официальном сайте клуба.