Алексей Миранчук тренируется по индивидуальной программе

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук из-за проблем со здоровьем тренируется по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба туринцев.

Ранее стало известно, что Миранчук прошёл контрольное обследование на предмет травмы приводящей мышцы бедра. Обследование показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе.

Напомним, Алексей Миранчук попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, однако позднее стало известно, что полузащитник «Торино» получил травму левой приводящей мышцы бедра, из-за которой пропустит сбор. В 22 матчах текущего сезона Алексей забил четыре гола и сделал пять результативных передач за «Торино».