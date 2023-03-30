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Алексей Миранчук тренируется по индивидуальной программе

Алексей Миранчук тренируется по индивидуальной программе
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Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук из-за проблем со здоровьем тренируется по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба туринцев.

Ранее стало известно, что Миранчук прошёл контрольное обследование на предмет травмы приводящей мышцы бедра. Обследование показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе.

Напомним, Алексей Миранчук попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, однако позднее стало известно, что полузащитник «Торино» получил травму левой приводящей мышцы бедра, из-за которой пропустит сбор. В 22 матчах текущего сезона Алексей забил четыре гола и сделал пять результативных передач за «Торино».

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