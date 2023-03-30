Гладилин: «Спартаку» надо создать женскую команду. Многие девочки увлекаются футболом
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможности создания женской команды красно-белых.
«Только положительно отношусь к созданию женской команды «Спартака». Надо обязательно сделать это. Сейчас многие девочки увлекаются футболом — это зрелищный и эмоциональный вид спорта.
Если женская команда восстановит традиции мужского коллектива — наладит связи и тренировочный процесс — то она сумеет добиться результата в женском чемпионате», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Стоит отметить, что столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» открыли женские коллективы. Также женская команда есть у санкт-петербургского «Зенита». 10 марта стартовал новый сезон российской женской Суперлиги.
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