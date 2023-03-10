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Суперлига-2023 (чемпионат России по футболу среди женских команд): всё о турнире, календарь, команды

«Зенит» идёт за треблом? Стартует женский чемпионат России по футболу, вам пора включаться
Ульяна Лукьянченко
Что интересного в женском футболе России
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Это лучший момент начать смотреть матчи женских команд.

Футболистки шутят, что с появлением в мужской РПЛ системы Fan ID аудитория Суперлиги в России может увеличиться. Это, конечно, шутка (не злая, а скорее сочувствующая), ведь у чемпионата женских команд и так достаточно причин, чтобы зацепить аудиторию.

10 марта стартует новый сезон российской женской Суперлиги. Рассказываем, каким он будет.

География расширяется, количество клубов увеличивается

В прошлом году за медали боролись 10 команд, а теперь будут 12 (благодаря заявкам новых клубов — «Динамо» и «Крыльев Советов»). Пока из Суперлиги никто не вылетает, а из Первой лиги никто не поднимается. В высший дивизион заявляются команды, которые могут себе это позволить (финансово и по уровню инфраструктуры).

«Динамо» в прошлом сезоне участвовало в Молодёжном первенстве, где заняло второе место. Команда совсем новая, появилась в декабре 2021 года и состоит из молодых игроков. Это была стартовая идея клуба: собрать сначала молодёжный состав, а затем дополнять его. В это трансферное окно бело-голубые усилились уже опытными футболистками, подписав Марину Фёдорову, Кайлан Уильямс, Елену Шестернёву, Милену Никитину, Хелену Божич и других.

Почитать о других трансферах можно здесь:

«Локо» отпускает топов, а «Динамо» метит в тройку? Главные трансферы Суперлиги «Локо» отпускает топов, а «Динамо» метит в тройку? Главные трансферы Суперлиги

«Крылья Советов» постарше – действующая команда собралась в 2019 году (хотя попытки предпринимались и раньше). В прошлом году сыграли в Молодёжном первенстве, где взяли бронзу, а с этого — дебютируют в Суперлиге. Пока без громких трансферов, но в товарищеском матче с «Динамо» на сборах у «Крыльев» была ничья – 1:1.

ЖФК «Зенит»

ЖФК «Зенит»

Фото: w.fc-zenit.ru

Суперлига снова пройдёт в два этапа

В прошлом сезоне женский чемпионат России впервые был сыгран по новому формату с разделением на два этапа: предварительный и финальный. Тогда по итогам первой части чемпионата за медали боролось четыре клуба — «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» и «Ростов», а в оставшейся шестёрке места с пятого по 10-е разыграли «Чертаново», «Ростов», «Рубин», «Енисей», «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ». Эксперимент признали успешным.

В сезоне-2023 (да, в Суперлиге действует система «весна-осень») первый этап пройдёт в два круга по 11 туров каждый. Затем наступит решающий этап по схеме «6+6». Шесть клубов сразятся за медали, остальные – за наиболее нестыдное место. В общем, зрелищных матчей и сражений между топовыми командами снова будет больше.

В прошлом году апофеозом сезона стал самый посещаемый матч в истории женского отечественного футбола — на финал Кубка России на «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге пришли 18 702 зрителя.

За кого болеть?

Если вы болельщик «Локомотива», ЦСКА, «Зенита», «Динамо», «Крыльев Советов», «Рубина», «Ростова», «Енисея» или «Краснодара», то всё просто — в Суперлиге играют женские составы ваших любимых клубов. У всех есть странички в социальных сетях и на официальных сайтах. Там и расписание, и много классного контента о жизни спортсменок.

Если вы из Перми, обязательно сходите на матч самой титулованной команды России «Звезда-2005». В её истории шесть чемпионств и семь Кубков России, а ещё пермячки играли в финале Кубка УЕФА в 2009 году.

Для болельщиков из Рязани — «Рязань-ВДВ». Это вообще клуб-легенда, один из первых женских коллективов в России. Клуб был основан в 1996 году, многое повидал, в том числе большие победы и Лигу чемпионов! В Рязань, например, приезжал «Лион», один из европейских грандов. В последние годы «Рязань-ВДВ» сдала позиции, но всё ещё конкурирует с куда более крепкими (особенно финансово) клубами РПЛ.

Для нейтрального болельщика есть самобытный клуб «Чертаново». Его академия воспитала не одну талантливую футболистку — например, защитницу Алсу Абдулину, которая сейчас играет в лондонском «Челси».

ЖФК «Динамо» и болельщики

ЖФК «Динамо» и болельщики

Фото: https://vk.com/fcdynamo_women

Новые интриги

«Зенит» — действующий чемпион, в прошлом году петербурженки впервые в своей истории выиграли Суперлигу (правда, команде всего три года). Но взять два трофея в сезоне не удалось: в финале Кубка России на «Газпром Арене» ЦСКА одержал победу и забрал награду себе. В этом году «Зенит» наверняка нацелится на требл (впереди ещё Кубок России), а ЦСКА и «Локомотив» сделают всё, чтобы вернуть себе титул чемпиона Суперлиги.

Летом «Локо» выиграл Суперкубок России (второй в истории женского футбола в России), но концовку сезона провалил и занял только третье место в Суперлиге. А учитывая перемены, которые произошли в межсезонье, железнодорожницам будет совсем непросто. Команду покинули ключевые футболистки, например, Марина Фёдорова, Надежда Ильиных и Алёна Рузина, также сборы пропустила лучший бомбардир команды Нелли Коровкина (что случилось с ней, так и не известно). «Локо» подписал четырёх игроков, включая первую в России футболистку из Аргентины, но пока непонятно, сумеют ли они заменить ушедших звёзд, с которыми «Локо» делал требл в 2021 году.

Также интересно, каким будет дебют для новичков — «Динамо» и «Крыльев Советов», что покажет «Рубин», сменивший тренерский штаб и удастся ли «Рязани-ВДВ» вернуться на свой прежний уровень после неудачных результатов в прошлом сезоне (команда заняла последнее место и пропустила 36 голов в 23 матчах).

Елена Фомина, главный тренер ЖФК «Локомотив»

Елена Фомина, главный тренер ЖФК «Локомотив»

Фото: https://vk.com/lokowomen

Когда, как и где

Матчи Суперлиги проходят с пятницы по понедельник, но расписание может варьироваться от 11 утра до 20 вечера. Сезон-2023 откроет встреча действующего чемпиона «Зенита» с новичками «Крыльями Советов» в 16:30 мск.

Матчи Суперлиги с прошлого сезона показываются на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Ближайший тур можно посмотреть частично на «Матч Премьер», на сайте канала и в группе Суперлиги во «ВКонтакте».

И, конечно, всегда можно прийти на стадион: много свободных мест, дешёвые билеты (в среднем около 100-200 рублей), красивый футбол и нет Fan ID.

Стадион ЖФК «Краснодар»

Стадион ЖФК «Краснодар»

Фото: https://vk.com/fckrasnodarw

Женский «Краснодар» играет на прекрасном поле своей академии, «Енисей» проводит матчи в манеже «Футбол-Арена» Красноярска, «Ростов» расположился на стадионе «Локомотив», «Рубин» — на одноимённом стадионе в Казани, в Самаре ищите стадион «Металлург», а в Санкт-Петербурге — «Смену». Где именно в этом сезоне будет проводить домашние матчи «Рязань-ВДВ», информации пока нет.

В Москве женский футбол можно посмотреть на «Сапсан Арене» (это домашний стадион «Локо», и там же пройдут первые матчи «Динамо»), «Новых Химках» (ЦСКА) и стадионе академии «Чертаново».

Сохраняйте себе расписание 1-го тура Суперлиги и следите за женским футболом на «Чемпионате»!

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