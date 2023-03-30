Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Адамов: с нами все соперники играют так, как будто для них это матч года

Арсен Адамов: с нами все соперники играют так, как будто для них это матч года
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится 1 апреля и начнётся в 19:00 мск.

«В футболе есть правило: когда доводишь мяч до линии, ты должен стрелять под себя или сильно на ближний угол. В матче с «Химками» если бы я остановил мяч чуть вперёд, думаю, сильно бы прострелил на Ерохина, на ближнюю штангу. Но я остановил мяч плохо, поэтому сделал ещё одно касание и подсёк под себя. Получилось удачно: там был Мантуан, который подставил голову и забил прекрасный гол.

С нами все соперники играют так, как будто для них это матч года. Стараются проявить себя, убиваются на поле. «Урал» к тому же здорово усилился. Пришли новый тренер, новые игроки. Они показывают очень хороший футбол и не проигрывали, если не ошибаюсь, 16 матчей подряд. Думаю, нас ждёт прекрасная игра», — цитирует Адамова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Адамов оценил свои частые выходы на замену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023