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Бывший подопечный тренера «Торпедо» Клотета: он начал с оборонительного футбола

Бывший подопечный тренера «Торпедо» Клотета: он начал с оборонительного футбола
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Полузащитник андоррского клуба «Интер Эскальдес» Марк Кабелья прокомментировал назначение Жозепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Я играл в «Атлетико Малагеньо», когда Жозеп тренировал этот клуб. Как только он пришёл, мы стали больше играть от обороны. Так продолжалось какое-то время, а затем мы начали перестраиваться под более вертикальный и быстрый футбол.

Ему нужно будет дать время познакомиться с командой и понять, что с ней можно придумать. Жозеп работал во многих странах, ему легко адаптироваться к новым условиям, с этим не будет проблем. Желаю ему успеха и надеюсь, что у него получится. Он очень хороший тренер, который ещё многого добьётся», — цитирует Кабелью «Евро-Футбол.Ру».

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