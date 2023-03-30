Деменко: Сперцяну неправильно рисковать, переезжая в Европу

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко отреагировал на информацию о том, что полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном интересуется «Милан».

«Чтобы уходить в Европу, нужно быть номером один в команде своей. Вызовы есть, но рисковать в данном случае неправильно. Есть случаи, когда игрок чувствует, что он достиг здесь определённого потолка. Как, например, Алексей Миранчук. Он принял решение, захотел зарекомендовать себя в Европе. Но он был лидером.

То же касается и Александра Головина. А Сперцян и Захарян, про переход которого тоже говорят, завышают сейчас свою планку, на мой взгляд. Но их можно понять, потому что они сейчас хотят что-то поменять, поскольку их игра сейчас не совсем ладится», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».