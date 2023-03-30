Деменко: Сперцяну неправильно рисковать, переезжая в Европу
Поделиться
Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко отреагировал на информацию о том, что полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном интересуется «Милан».
«Чтобы уходить в Европу, нужно быть номером один в команде своей. Вызовы есть, но рисковать в данном случае неправильно. Есть случаи, когда игрок чувствует, что он достиг здесь определённого потолка. Как, например, Алексей Миранчук. Он принял решение, захотел зарекомендовать себя в Европе. Но он был лидером.
То же касается и Александра Головина. А Сперцян и Захарян, про переход которого тоже говорят, завышают сейчас свою планку, на мой взгляд. Но их можно понять, потому что они сейчас хотят что-то поменять, поскольку их игра сейчас не совсем ладится», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».
Комментарии
- 31 марта 2023
-
00:16
- 30 марта 2023
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:43
-
23:41
-
23:30
-
23:27
-
23:22
-
23:13
-
22:54
-
22:40
-
22:33
-
22:13
-
21:59
-
21:57
-
21:43
-
21:37
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:16
-
21:07
-
20:53
-
20:45
-
20:42
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:18
-
20:11
-
20:06
-
19:58
-
19:58
-
19:46
Партнерский контент