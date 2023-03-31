Бибрас Натхо завершил карьеру в сборной Израиля

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибрас Натхо сообщил. что он завершает карьеру в сборной Израиля.

«Чувс твую себя очень странно. Я люблю своих товарищей по команде, тренера. Я чувствую себя хорошо, но важно знать, когда остановиться и сохранить свое тело. Я хочу сосредоточить всю свою энергию на „Партизане“. Хочется продлить свою игровую карьеру и играть еще два-три года», — написал Натхов своих социальных сетях.

Натхо провёл в составе сборной Израиля 88 матчей с 2010 года, забив четыре мяча.

Последним матчем 35-летнего Натхо за сборную стала игра отборочного турнира Евро-2024 с командой Косово. Эта встреча состоялась 24 марта 2023 года и закончилась вничью со счётом 1:1.