Эдуард Мор: пауза на игры сборной пойдёт «Спартаку» на пользу

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах столичной команды после игры сборной России.

«Пауза на игры сборной пойдёт «Спартаку» на пользу с учётом того, что у команды до неё были не слишком удачные игры. Где-то сам «Спартак» не смог «дожать», где-то судейские ошибки, где-то, как в Оренбурге, соперник просто оказался лучше. То есть, с одной стороны, «Спартаку» нужна была такая «перезагрузка». С другой, у красно-белых очень много футболистов были вызваны в сборную — и в этом может быть проблема. Хотя «сборники» получили хорошую игровую практику, да и к «Ахмату» с понедельника могли полноценно подготовиться. Впрочем, «Ахмат» готовился к этому матчу всем составом ещё дольше — это плюс для грозненцев. Кроме того, если «Спартак» в тех матчах перед паузой очков не добрал, то «Ахмат» их, наоборот, перебрал. Даже при не самой лучшей игре. Как, например, в Самаре, где «Крылья Советов» явно были лучше, но три очка забрала команда из Грозного. Но продолжаться так постоянно не может», – приводит слова Мора «РБ Спорт».