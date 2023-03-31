Алексей Березуцкий объяснил, почему Чалов достиг прогресса в текущем сезоне

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, почему согласился отпустить нападающего команды Фёдора Чалова в аренду в «Базель». По словам специалиста, полгода, проведённые в чемпионате Швейцарии, здорово пошли форварду на пользу.
«Чалову тяжело давалось играть флангового игрока. Все знают его характер. Он форвард, который хочет забивать голы и забивать их бесконечно. Но в какой-то момент у него появились проблемы с невезением или с завершением или психологические проблемы его застали. Почему я был не против аренды? Это всегда встряхивает футболиста. Говорил об этом с руководством: будет хорошо вернуть игрока потом обратно. Помним его несостоявшийся переход в «Кристал Пэлас», о котором он постоянно думал. Он понимал: потерял сумасшедший шанс уехать, развиваться там. В нынешней ситуации уехать будет тяжелее, но шанс есть. Я был за то, чтобы он поехал, попробовал, изменил свою позицию. Уверен, он бы вернулся другим футболистом.
Феде надо было переформатироваться. Я понимал, что это пойдет на пользу всем. Федя не был плохим игроком, это не был плохой Чалов, мы все знаем его качества и возможности. Но после его возвращения я заметил то, чего раньше у него не было. Федя наконец-то начал бороться за каждый мяч в игре. Он может бороться за мяч с Березуцким или Ловреном, где борьбу выиграть будет крайне тяжело, но бороться он обязан. Он стал бороться за каждый мяч даже тогда, когда он не выиграет борьбу, а не как раньше боролся только за те моменты, в которых он мог забить.
Но я думал и о себе. Когда у тебя футболист, который знал, что с ним что-то не так, а Федя понимал это, то лучше всего отправить футболиста в аренду, чтобы посмотреть на себя», — сказал Березуцкий в эфире YouTube-шоу «Коммент.Тренер».
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