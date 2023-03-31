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«Не надо было этого делать!» Экс-директор «Анжи» рассказал о своей главной ошибке в клубе

«Не надо было этого делать!» Экс-директор «Анжи» рассказал о своей главной ошибке в клубе
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Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов рассказал о своей главной ошибке в махачкалинском клубе. Функционер считает, что решение уйти из «Анжи» было поспешным и неправильным.

«Главный урок, который я получил в «Анжи»? Не принимать поспешных решений. Я считаю, что рано ушел из клуба. Там многое было что делать! Просто до этого два года прожил в режиме нон-стоп, а я человек с большим чувством ответственности. Видно, перегрузился. Мне нужно было просто уйти в отпуск недели на две-три, вполне хватило бы.

Ничего драматичного! Уходил легко. Мы же обсуждали на заседаниях какие-то перемещения. Как раз и контракт у меня заканчивался. Я попросил: переместите меня, хочу сменить проект… Это единственное, за что мне обидно в истории с «Анжи», — рано ушел, поторопился. Ну и не выиграли первое место. Я чувствовал — уже могли. Было близко.

Была ли «последняя капля»? Да не было ничего. За что себя и корю — это было спонтанное решение! Вот не надо было этого делать!» — приводит слова Казиахмедова «Спорт-экспресс».

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