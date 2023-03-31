«А если завтра 10:0?» Бывший гендиректор «Анжи» рассказал историю о матче в Алкмааре

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов вспомнил любопытную историю о матче квалификации Лиги Европы с «АЗ Алкмаар» (5:0).

«Играем с «АЗ Алкмаар». Приезжаем туда, видим симпатичный стадиончик. Вот они устроили ужин прямо на арене.

Клубы частенько такое практикуют. Принимают в VIP-ложах, скай-боксах. Рядом ресторан, еда готовится здесь же. Всё с видом на поле. Очень атмосферно и красиво. Вот сижу я за столом — и замечаю, какое у них простенькое табло. Места хватает только на названия команд и счёт. Причём если кто-то забьет десять — это всё, критическая ситуация. Места не хватит.

Склоняюсь к менеджеру: «У вас же счёт только до девяти? На двузначное число не рассчитано?» Тот усмехнулся: «Ну да». Я продолжаю: «А если завтра 10:0?» Тот нахмурился, что-то припомнил: «Да, был у нас такой случай, 11:1. Мы начали цифру гонять заново».

Потом рассмеялся: «Но завтра до этого не дойдёт!» Ну, ладно. Я услышал и услышал. Начинается игра. Забиваем первый гол, забиваем второй. Третий! Четвёртый!

И ищу его глазами. Стоит рядом — бледный! Тихонечко говорю: «Табло не испортится?» Он вздохнул, ничего не ответил. На этом вздохе Лахиялов выходит и забивает пятый», — приводит слова Казиахмедова «Спорт-экспресс».