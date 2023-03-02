Промес, Тавареш и Николсон присутствуют на игре ЦСКА — УНИКС

Сегодня, 2 марта, проходит матч в рамках Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. На момент написания этой новости столичный клуб ведёт со счётом 81:70. На игре присутствуют футболисты «Спартака» Квинси Промес, Томаш Тавареш и Шамар Николсон.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес не будет присутствовать на судебном заседании в Нидерландах, связанном с делом о покушении футболиста на убийство. В декабре 2020 года стало известно, что Промес напал с ножом на своего двоюродного брата на семейном празднике и может быть приговорён к четырём годам лишения свободы. В июне 2022 года Квинси обязали выплатить компенсацию родственнику.

Квинси Промес показал бэкстейдж собственного нового клипа: