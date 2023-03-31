Тавареш: в Санкт-Петербурге было больше 50 тыс. зрителей. К сожалению, сейчас такого нет

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш вспомнил о матчах с «Зенитом», в которых он принимал участие, выступая за португальскую «Бенфику».
«Игры против «Зенита» в Лиге чемпионов стали для меня одними из первых за основу «Бенфики». В России мы сыграли неудачно, зато дома победили 3:0. Запомнилось, что на стадионе в Санкт-Петербурге было больше 50 тысяч зрителей, отличная атмосфера. К сожалению, сейчас такого не вижу.
До перехода в «Спартак» это была моя единственная поездка в Россию. Если не считать пересадки, когда я не выходил из аэропорта. Помню, академия «Бенфики» как-то участвовала в турнире, организованном как раз «Спартаком», но мой возраст в Москву тогда не летал.
Что касается «Зенита», то я уже в курсе, насколько это принципиальный соперник для нас. Достаточно было посмотреть обзор последней встречи в Кубке России. Больше всех впечатлил, конечно, Николсон…» — приводит слова Тавареша официальный сайт «Спартака».
- 31 марта 2023
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