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Экс-глава медиаслужбы «Рубина» рассказал, кто был виноват в отклеивающихся футболках

Экс-глава медиаслужбы «Рубина» рассказал, кто был виноват в отклеивающихся футболках
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Бывший глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский рассказал о ситуации с отклеивающимися надписями на футболках в матче Лиги конференций с «Ракувом» (0:0) в августе 2021 года.

«История с футболками в Польше – это трэш. Нужно было видеть, что творилось в раздевалке во время матча, когда номера и фамилии отклеивались после дождя. Все начали искать другие футболки, обводить цифры маркером. Их даже чёрным тейпом обклеивали, уже просто от безысходности. У администраторов мозг работал так, что уже хоть что-то придумать бы. Мы боялись, что нам влепят техническое поражение.

Я стоял, улыбался и думал, что это полная жесть. Знаешь, какая ещё мысль проскочила? Я реально допускал, что нам кто-то решил поднасрать и подложил эти футболки — но надписи приклеивали наши люди из фаншопа. Использовали не тот материал для номеров и фамилий. Нужен был специальный, который не отклеивается из-за дождя. Что сделали с теми, кто ошибся? Да что с ними сделаешь… Бывают и такие ситуации. Поорали, покричали и успокоились», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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