«Не стоит судить о человеке по паспорту». Йоканович — о россиянах в иностранных лигах

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался об уровне российских футболистов, заявив, что они способны адаптироваться к игре в ведущих лигах. Сербский специалист опирался на опыт своей игровой карьеры в Испании и заявил, что не стоит судить о человеке по его паспорту.
«Мне сложно сравнивать российских игроков с катарскими (Йоканович с 2019 до 2021 год тренировал «Аль-Гарафу» — Прим. «Чемпионата»). Всё-таки в Катаре очень мало людей играют в футбол. Как и любой футболист из большой страны, русский футболист – это футболист, который стремится расти, прогрессировать, выступать в ведущих лигах. Есть мнение, что россияне не могут адаптироваться в других странах. Но я помню, что в моё время в той же Испании выступали Онопко, Карпин, Мостовой, Черышев, Радченко, которые соответствовали уровню испанского футбола.
Не стоит судить о человеке по паспорту. Если человек делает свою работу и обладает достаточными амбициями… Да, сейчас мало российских футболистов, которые играют в других странах. Но можно вспомнить, например, Миранчука из «Торино». Это футболист, который однозначно конкурентоспособен на высоком уровне», — приводит слова Йокановича Marca.
- 31 марта 2023
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