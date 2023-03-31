Йоканович: «Динамо» потеряло много легионеров, поэтому мы сделали костяк молодых россиян
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о том, как клуб справился с потерей легионеров минувшим летом.
«На это лето у меня были другие планы, но мы потеряли много иностранных футболистов, которые решили уйти без выплаты какой-либо компенсации. Поэтому мы образовали костяк команды с новой группой футболистов из России. Ребята понемногу адаптируются, мы подключаем молодёжь из дубля. Постепенно у нас начинает получаться лучше. Только нам, пожалуй, нужно больше времени, чтобы быть более конкурентоспособными. У нас много футболистов 19-20 лет, которые обладают талантом и которым не хватает опыта. Мы верим, что у этой команды и у этих футболистов есть будущее», — приводит слова Йокановича Marca.
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