Булыкин: «Локо» будет трудно попасть в стыки. Нужно наигрывать состав на следующий сезон

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о турнирных амбициях железнодорожников в преддверии матча с «Пари Нижним Новгородом».

«В матче «Пари НН» — «Локомотив» у всех достаточно мотивации. «Локомотив» хочет продлить свою беспроигрышную серию, «Пари НН» хочет прервать свою неудачную серию; Галактионов против своего бывшего клуба, а Пиняев и Дзюба — с хорошим настроем. «Локомотив» — фаворит в этой игре. Если они не расслабятся и выйдут с нужным настроем, то победят.

«Локомотиву» будет тяжело попасть в стыки. Они не должны там находиться, потому что у них есть и хорошие футболисты, и бюджет. А в зоне стыковых матчей команды, которые бьются за выживание. Сейчас «Локомотиву» уже нужно наигрывать состав на следующий сезон и думать о трансферной политике и молодёжи. В следующем сезоне нужно выступить намного лучше и побороться за медали», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.