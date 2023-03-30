«Пари НН» — «Локомотив». Дзюба не зря лучший игрок марта!

1 апреля состоится матч 21-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех нижегородцев оценивается в 3.04. На ничью дают коэффициент 3.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» 1 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что игра 21-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» (01.04.2023)

«Пари НН» в 21-м туре РПЛ сыграет с «Локомотивом» на стадионе «Нижний Новгород». Начало встречи в 14:00 мск. После технического поражения в матче с «Торпедо» над хозяевами нависла угроза вылета — они на 13-м месте в таблице. Нужно принимать решительные меры, но у Артёма Горлова отсутствуют эффективные инструменты для исправления ситуации.

Футболисты из Нижнего Новгорода в минувшем туре стали невольной жертвой ошибки администрации клуба. Невнимательность при определении количества предупреждений у Ярослава Михайлова привела к появлению на поле в игре с «Торпедо» дисквалифицированного футболиста.

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Таким образом, боевая ничья 1:1 превратилась для «Пари НН» в техническое поражение со счётом 0:3. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, рассмотрев материалы скандального матча.

Поражение нанесло серьёзный удар по психологическому состоянию футболистов и тренерского штаба. Даже домашняя ничья с аутсайдером «Торпедо» расценивалась крайне отрицательно, а тут и вовсе 0 очков.

На этом фоне с новой силой стали разгоняться в информационном пространстве слухи о неизбежной отставке с поста главного тренера «Пари НН» Артёма Горлова. Специалист реагировал на внешнее давление стойко. Тем временем пресс-служба распространила заявление о полной поддержке наставника.

Взвешенный подход к формированию клубной политики заслуживает похвалы, но как изменится мнение руководства «Пари НН» в случае поражения в игре с железнодорожниками? Это весьма вероятный результат, поскольку «Локомотив» набрал практически оптимальную форму.

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Артём Дзюба в минувшем туре принёс «Локомотиву» волевую победу в матче с «Краснодаром» (3:2). Железнодорожники пропустили в первом тайме два мяча, но сумели перевернуть ход игры. Галактионов в перерыве произвел тактические изменения, и его подопечные за 20 минут второго тайма шокировали соперника тремя голами.

Артём как раз и стал катализатором преображения команды. Форвард постоянно заводил партнёров и собственным примером вдохновил на победу. Не сломал настрой Дзюбы даже нереализованный пенальти. Ветеран бился за каждый мяч и был вознаграждён за настойчивость. Именно его точный удар на 66-й минуте стал решающим.

Три очка позволили подопечным Галактионова закрепиться на 11-й строчке. Хотя зона вылета ещё близко, но текущая форма железнодорожников вселяет уверенность в болельщиков.

«Локомотив» и «Пари НН» провели пять личных встреч. Преимущество на стороне клуба из Москвы. Он победил хозяев трижды, и одна игра завершились ничейным результатом. Разница забитых мячей — 8:6 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» показывает тактически грамотный и скоростной футбол. Главный тренер Галактионов сумел сделать Дзюбу системообразующим игроком и органично вписать в схему команды. За доверие габаритный форвард отплатил сполна — забитыми мячами. К слову, Артёма признали лучшим игроком РПЛ в марте. Он всем сказал спасибо и пообещал стремиться к новым вершинам.

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В свою очередь, «Пари НН» потерял уверенность в собственных силах. Подкосило хозяев техническое поражение в последнем туре. Перспективно смотрится ставка на победу «Локомотива» за коэффициент 2.30.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» 1 апреля 2023 года

Артём Дзюба и «Локомотив» поймали кураж после камбэка в матче с «Краснодаром» (3:2). В третьей встрече подряд победили железнодорожники, продемонстрировав качественную игру в атаке. Тонущему в море проблем «Пари НН» будет крайне сложно нейтрализовать козыри соперника. Весьма вероятно, что подопечные Галактионова выиграют снова. На это и поставим за 2.30.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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