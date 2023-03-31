Павел Кукуян рассказал о знакомстве с Георгием Джикией

Российский арбитр Павел Кукуян рассказал о знакомстве с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией.

«Как происходят знакомства судей и футболистов? Допустим, ты начинаешь судить определенный уровень, мальчишек сначала. Потом переходишь на следующий уровень, а мальчишки взрослеют и тоже переходят туда. Например, у нас в Сочи очень много детских турниров проходило. И те ребята, которые сейчас играют в РПЛ, раньше приезжали к нам на турниры. Кто-то помнит меня, кто-то не помнит, но тот же 1997 год – многих знаю с самого детства. Ильзат Ахметов, Георгий Мелкадзе, Даниил Фомин – много лет их матчи уже сужу.

Или ты судишь годами, а в «Спартаке» всё это время Георгий Джикия — капитан. Конечно, мы знакомимся, потому что на поле общение необходимо. Дальше мы продолжаем его от матча к матчу.

Он лидер, это чувствуется. Может одним взглядом, одним движением показать, что нужно делать. И никто из команды не оспорит его требование.

Хороший коннект с Джикией позволяет контролировать всю команду? Так с любым лидером, а не только с Джикией. Если ты нашел подход к лидеру, то с остальными будет проще.

Что делать, если лидер материт? С тем же Джикией и такое было – орали друг на друга. Недавно совсем, когда в конце прошлого года они с «Зенитом» играли. Игроки «Спартака» штрафной хотели, а Джикия вдруг понесся на меня. Смотрю и думаю: «Тебе желтую прямо сейчас дать или подождать ещё?»

Кстати, недавно был и забавный момент общения с Георгием. Шел предсезонный Кубок зимой, стоим с новым защитником «Спартака» Дуарте, я ему на английском пытаюсь объяснить, что руками в штрафной нельзя играть. Джикия подходит: «Паша, да он не знает английский и не понимает тебя», — приводит слова Кукуяна Sports.ru.