Даниил Денисов: «Спартак» — самый великий клуб в России. Хочется победить «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов назвал свой клуб исторически самым великим в России, отметив, что именно данное утверждение поставило его на путь в футболе. Также игрок обороны красно-белых заявил, что ему всегда хочется побеждать санкт-петербургский «Зенит».

«За свою жизнь я много поиграл против «Зенита» по юношам, молод`жке и в основном составе. Питерцы идут на первом месте, у них несколько чемпионств подряд. Играя против такого соперника, всегда хочется его победить. На «Спартак» тоже всегда настраиваются — как бык на красную мантию. Все хотят победить «Спартак». Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим достаточно доказательств этому. Понятно, что хочется выигрывать! Мы постепенно движемся к этому. В этом сезоне мы сыграли с питерцами три раза. Точно у нас будет ещ` одна встреча. И это отлично. Когда ты постоянно играешь с хорошим соперником, то прогрессируешь», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

20-летний Денисов родился в Санкт-Петербурге и воспитывался в школе «Зенита», однако переехал в Москву и поступил в академию «Спартака».