Кукуян: на бровку к Сёмину всегда ставили самых стрессоустойчивых арбитров
Поделиться
Российский арбитр Павел Кукуян высказался о поведении известного тренера Юрия Сёмина на бровке у поля во время матчей.
«Да, методика такая у Юрия Палыча, все о ней прекрасно знают. На бровку к Сёмину всегда ставили самых стрессоустойчивых, специально обученных – их готовили к этому давлению», — приводит слова Кукуяна Sports.ru.
Последним местом работы Юрия Сёмина был «Ростов» в 2021 году. Тренер трижды приводил «Локомотив» к чемпионскому титулу (2002, 2004, 2017/2018). Также «Локомотив» Сёмина шесть раз выигрывал Кубок России (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2016/2017, 2018/2019) и трижды Суперкубок России (2003, 2005, 2019). Один Кубок России был завоёван железнодорожниками, когда Сёмин был президентом клуба (2006/2007).
Комментарии
- 31 марта 2023
-
15:31
-
15:28
-
15:16
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:24
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:14
-
14:10
-
14:10
-
13:54
-
13:50
-
13:50
-
13:47
-
13:20
-
13:20
-
13:14
-
13:12
-
13:09
-
13:00
-
12:57
-
12:38
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:08
Партнерский контент