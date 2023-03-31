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Кукуян: на бровку к Сёмину всегда ставили самых стрессоустойчивых арбитров

Кукуян: на бровку к Сёмину всегда ставили самых стрессоустойчивых арбитров
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Российский арбитр Павел Кукуян высказался о поведении известного тренера Юрия Сёмина на бровке у поля во время матчей.

«Да, методика такая у Юрия Палыча, все о ней прекрасно знают. На бровку к Сёмину всегда ставили самых стрессоустойчивых, специально обученных – их готовили к этому давлению», — приводит слова Кукуяна Sports.ru.

Последним местом работы Юрия Сёмина был «Ростов» в 2021 году. Тренер трижды приводил «Локомотив» к чемпионскому титулу (2002, 2004, 2017/2018). Также «Локомотив» Сёмина шесть раз выигрывал Кубок России (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2016/2017, 2018/2019) и трижды Суперкубок России (2003, 2005, 2019). Один Кубок России был завоёван железнодорожниками, когда Сёмин был президентом клуба (2006/2007).

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