Торбинский рассказал, кто испортил Кокорина

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский поделился мнением о том, кто в негативном плане повлиял на карьеру Александра Кокорина.

«Они сами его испортили — те, кто ему такие большие деньги начал рано давать. Я говорю про людей, которые стоят у него за спиной, которые все эти контракты ему делают. Они завалили его деньгами тогда, когда ещё нужно было выстраивать его ментальность. Не так сразу, раз и всё – ты звезда у нас! Я считаю, что эти люди имели большое влияние на него и не сработали так, как нужно было. Это больше психология», — сказал Торбинский в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины» с августа 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 22 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и сделал пять голевых передач.