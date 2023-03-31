«Арис» заинтересован в выкупе Кокорина. Что делать Александру?

Накануне появилась информация, что кипрский «Арис» заинтересован в выкупе российского нападающего Александра Кокорина, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает поделиться мнением о дальнейшей судьбе Кокорина: что делать Александру на фоне интереса «Ариса»?

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Напомним, Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды с августа 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 22 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и сделал пять голевых передач. Изначально «Арис» хотел подписать Кокорина бесплатно, но «Фиорентина» потребовала за трансфер россиянина деньги. Сейчас клубы ведут активные переговоры, результат которых может быть объявлен уже в ближайшее время.