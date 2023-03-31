Даниил Денисов: Леонид Федун — действительно ярый болельщик «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о бывшем владельце красно-белых Леониде Федуне, рассказав, что функционер приезжал на тренировки команды. Футболист назвал бывшего президента клуба ярым болельщиком.

«Он действительно ярый болельщик, как он сам себя называет. Он поддерживает, приходит на игры. Больше скажу: было дело, заезжал на тренировку, поздоровался со всеми. В общем, следит. Прощальный ужин? В конце осени прошлого года все вместе собрались. Каждый там сказал по слову — футболисты, персонал. Получился хороший диалог, что-то вспомнили. Отличный, приятный ужин. Как и большинство людей, я сказал слова благодарности. Я пришёл в «Спартак», когда он там был главным. Есть за что сказать спасибо», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

Летом 2022 года Федун продал 100% акций «Спартака» компании «Лукойл».