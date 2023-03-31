Быстров: замечал, что люди с большими контрактами сбавляли. Тянуло куда-то, к девочкам

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров порассуждал о больших контрактах российских футболистов, заявив, что руководители клубов должны прописывать премиальные и штрафы в контрактах игроков и думать, давая им соглашения на большие суммы.

«Жёстче нужно быть. И думать головой, когда даёшь такие контракты. Сделай премиальные больше. Прописывай штрафы. Заметили тебя в кальянной – минус 50 процентов от зарплаты. Ты хозяин клуба, ты берёшь контракт и прописываешь всё, что тебе там надо. Никто не любит платить штрафы, поверь мне. Неважно: 100, 200 долларов.

У нас было: сидит спокойно на скамейке, получает, там, два миллиона. Я его не видел три года, футболиста этого, а он всё равно получает.

Честно сказать, я заметил, что, когда люди подписывали большие контракты, они немножко сбавляли. Всё-таки молодые, да, явно куда-то потянуло, ещё что-то там. Девочки появились. Это есть», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».