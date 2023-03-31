Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геркус назвал Кокорина раздолбаем, который профукал свой талант

Геркус назвал Кокорина раздолбаем, который профукал свой талант
Комментарии

Известный футбольный функционер Илья Геркус высказался о нереализованных амбициях нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин — это пагубное влияние лимита? Мне кажется, его бы настигла та же судьба, если бы он играл где-нибудь в Румынии или Польше. Был бы он поляк – поляк Кокорин. Человек с детства не выглядит каким-то пахарем, как Левандовски, который, закусив удила, будет в борозду… Таких игроков-раздолбаев очень много, которые просто взяли и профукали свой талант», — сказал Геркус в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины» с августа 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 22 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и сделал пять голевых передач.

Материалы по теме
Опрос
«Арис» заинтересован в выкупе Кокорина. Что делать Александру?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023