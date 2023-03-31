Геркус назвал Кокорина раздолбаем, который профукал свой талант

Известный футбольный функционер Илья Геркус высказался о нереализованных амбициях нападающего Александра Кокорина.
«Кокорин — это пагубное влияние лимита? Мне кажется, его бы настигла та же судьба, если бы он играл где-нибудь в Румынии или Польше. Был бы он поляк – поляк Кокорин. Человек с детства не выглядит каким-то пахарем, как Левандовски, который, закусив удила, будет в борозду… Таких игроков-раздолбаев очень много, которые просто взяли и профукали свой талант», — сказал Геркус в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».
Напомним, Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины» с августа 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 22 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и сделал пять голевых передач.
- 31 марта 2023
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