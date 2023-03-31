Быстров: если бы боссы клубов РПЛ не хотели воровать с трансферов, лимит был бы не нужен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о периоде отсутствия лимита на легионеров в России (с 1997 по 2004 год). Также Быстров рассказал, в каком случае лимит в РПЛ был бы не нужен.
«На моё место привозили всяких Малетичей. Если посмотришь историю – там 6–10 иностранцев привозили и всех слабых, некачественных. В тот момент у нас собрался такой костяк молодых футболистов, которым просто повезло. Мы держались друг за друга и бились. Нам это только помогало. Но по одному нас спокойно могли бы убирать. И говорить, что мы плохо тренируемся, не отдаёмся своему делу.
Если бы у нас руководители клубов были поумнее немножко, то есть не было бы желания воровать с трансферов и так далее, тогда я сказал бы: не нужен лимит», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».
- 31 марта 2023
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