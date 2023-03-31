Кафанов: Помазун мог сыграть во втором тайме с Ираком

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему на мартовский сбор вызвал голкипера «Урала» Илью Помазуна.
«Помазун приехал в сборную, потому что заслужил это своей надёжной игрой в чемпионате. Сафонов появился в команде в последний момент, и было непонятно, здоров он окончательно или нет. Поэтому в Иран полетели все четверо. Если бы у Матвея подтвердился коронавирус, в Тегеран отправились бы трое.
Был вариант, что Илья сыграет во втором тайме против Ирака, но запасных полевых игроков тоже нужно было использовать по максимуму из-за того, что второй матч проводился через два дня, а некоторые футболисты перед этой игрой травмировались», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».
Атмосфера на стадионе перед товарищеским матчем Иран — Россия:
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