Кафанов: вратарям не надо объяснять, зачем играть за сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о своей мотивации в условиях международного бана национальной команды.

«Мотивация состоит в том, что, во-первых, это национальная команда. Во-вторых, есть возможность определить возможности и перспективы наших российских вратарей в тренировочном процессе и в играх. Скажу ещё, что после совместных тренировок в сборной мнение практически обо всех голкиперах, вызывавшихся в национальную команду, стало значительно лучше.

Они не стоят на месте, почти все прогрессируют. Как я объясняю вратарям, зачем надо играть за сборную? Такие вещи им объяснять не нужно. Все они мечтают и считают за честь приехать в расположение национальной команды и защищать честь страны», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Атмосфера на стадионе перед товарищеским матчем Иран — Россия: