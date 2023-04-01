Гатагов: у Кокорина потенциал и талант на другом уровне, чем у Захаряна и Пиняева

Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов сравнил нападающего «Ариса» Александра Кокорина с полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым и хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.

«Если бы Саша сейчас дебютировал, с нынешним футбольным положением в стране, я думаю, что мы бы сказали: «У нас феномен!». Как про Захаряна говорят. Но мы понимаем, что у Саши потенциал и талант на другом уровне, чем у этих ребят. Даже у того же Пиняева.

Меня могут захейтить, но я видел всю вертикаль человека – в детско-юношеском футболе мы с ним в одной школе были, он играл на год выше, видел его дебют и хорошие отрезки в Премьер-Лиге», — сказал Гатагов в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».

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