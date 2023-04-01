Моуринью: топ-клубы есть и среди тех, которые никогда ничего не выигрывали

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что топ-клубом может быть и команда, которая никогда не выигрывала трофеи.
«Самый простой способ определить топ-клуб – это сказать, что он выиграл много и потому является топ-клубом. Но есть также топ-клубы, которые никогда ничего не выигрывали. И они прекрасны с точки зрения приверженности и социального влияния. «Рома» обладает особой красотой, которая становится ещё более необычной, когда местные СМИ пытаются разделить нас.
Я тот, кто должен благодарить болельщиков за всё, что они мне дали. В социальном плане людям нужен ориентир, каким являюсь не я, а клуб. Это сострадание, это чувство принадлежности к семье – вот что мне здесь нравится.
У «Ромы» есть такое ощущение: «Мы счастливы, если выигрываем, а если проигрываем, то грустим, но по крайней мере мы вместе». Вы получаете это в семьях», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Моуринью отпраздновал поражение. ХиТ#132
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