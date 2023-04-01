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Томас Тухель — об игре с «Боруссией»: мы хотим снова возглавить турнирную таблицу

Томас Тухель — об игре с «Боруссией»: мы хотим снова возглавить турнирную таблицу
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии», который состоится сегодня, 1 апреля.

«Мы хотим снова возглавить турнирную таблицу, победа не сделает нас чемпионами, как и поражение не выбросит из борьбы. Учитывая положение в турнирной таблице и конкуренцию, это точно будет ожесточенная игра.

Мы взволнованы перед этим днем. В течение недели у меня было ощущение, что футболисты зажглись и стремились показать, на что они способны. Важно, чтобы мы сосредоточились на себе, надо найти собственные сильные стороны. Эта команда может быть настоящей силой. Меня не интересует, что было раньше, я хочу получить собственные впечатления. Пока атмосфера в команде была дружеской и очень профессиональной.

Все готовы к игре, кроме Теля, Эрнандеса и Нойера. Мусиала провёл полноценную тренировку, в день матча его ожидает ещё одна», — приводит слова Тухеля официальный «твиттер» клуба.

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