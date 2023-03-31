«Бавария» — «Боруссия». Томас Тухель отметит дебют на первом месте

1 апреля состоится матч 26-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех дортмундцев оценивается в 5.45. На ничью дают коэффициент 5.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д 1 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» – «Боруссия» Д будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.47.

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д (01.04.2023)

Германия - Бундеслига. 26-й тур 01 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК Бавария Мюнхен Не начался Боруссия Д Дортмунд Кто победит в основное время? П1 X П2

Отставка Юлиана Нагельсмана стала одним из самых громких инфоповодов за время перерыва на матчи сборных. Всё дело в том, что она была очень неожиданной и на первый взгляд нелогичной, так как «Бавария» под его руководством продолжала бороться за все три трофея в сезоне и результаты были хорошими.

Несмотря на всевозможные внутренние конфликты, «Бавария» не нуждалась в такой резкой перестройке и встряске. Есть вероятность, что смена тренера может пойти во вред команде. Но при виде того, кто пришёл на смену Нагельсману, в такой поворот событий не верится. Томас Тухель — отличный специалист, который может давать результат здесь и сейчас. Это был наилучший вариант из возможных.

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Символично, что первый матч в новом клубе специалист проведёт с командой, в которой он сделал себе мировое имя. Да, с «Боруссией» Тухель выиграл только один Кубок Германии, но именно после этой работы он получил признание и предложения от лучших клубов мира. Теперь он постарается помешать «Боруссии» добиться долгожданного чемпионства.

«Шмели» ушли на паузу, занимая первую строчку и на одно очко опережая «Баварию». Мюнхенцы проиграли «Байеру», и «Боруссия» вырвалась вперёд, не проигрывая 10 матчей подряд. Гости могли ещё раньше выбиться в лидеры, но не смогли победить «Шальке», сыграв вничью.

Победной серией «Боруссии» долго восхищались, пока она не оступилась в самый ответственный момент. Серию из 10 побед подряд во всех турнирах прервал «Челси». Кризисные лондонцы выбили «шмелей» из Лиги чемпионов и показали, как нужно играть с этой командой, не боясь красивой статистики.

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«Боруссия» не отличалась надёжной обороной и, даже будучи в хорошей форме, стабильно пропускала. У неё есть проблемы при выходе из-под прессинга, которые хорошо известны мюнхенцам и их новому тренеру. «Бавария» в последние годы стабильно и помногу забивала «Боруссии».

Семь матчей подряд «шмели» пропускают от красных не менее двух мячей за игру. Только в этом сезоне «Бавария» ограничилась двумя, а ранее было от трёх и больше голов. Дома команда в шести последних матчах с «Боруссией» забивала не менее трёх мячей за игру.

Несмотря на серьёзные изменения в «Баварии», шансы «шмелей» в этом матче не выглядят высокими. Даже отсидеться в обороне у «Боруссии» вряд ли получится. Поэтому рекомендуем сделать ставку на индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д 1 апреля 2023 года

«Бавария» может ошибаться у своих ворот, но должна компенсировать это игрой в атаке. Ставка на голы хозяев – очень хороший вариант. В последних матчах к защите «Боруссии» хватало вопросов, после этой игры их станет ещё больше. Если «Бавария» нащупает свой темп, то даже три гола от неё в этом матче не предел.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 мяча за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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