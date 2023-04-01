Сака признан лучшим игроком АПЛ в марте
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Лучшим игроком марта в английской Премьер-лиги признан вингер «Арсенала» Букайо Сака, сообщается на официальном сайте АПЛ.
В прошлом месяце в чемпионате он провёл за «Арсенал» четыре игры, в которых забил три гола и отдал две результативных передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний футболист станет самым высокооплачиваемым игроков клуба: его зарплата будет повышена в четыре раза — до € 340 тыс. в неделю. Стороны готовы объявить о новой сделке.
Букайо Сака — воспитанник «Арсенала». В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах, отметившись 13 голами и 10 результативными передачами. Текущий контракт между сторонами истекает летом 2024 года.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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