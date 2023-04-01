Пиняев — лучший игрок марта в «Локомотиве» по версии болельщиков
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Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим игроком клуба в марте по версии болельщиков, сообщает официальный телеграм-канал железнодорожников.
Полузащитник был признан победителем сразу в двух номинациях этого месяца: как автор лучшего гола и лучший игрок клуба.
Отметим, что, забив в товарищеской игре с Ираком, Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу (18 лет 4 месяца и 24 дня) и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня).
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету Пиняева 14 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Стоимость футболиста оценивается в € 3,5 млн.
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